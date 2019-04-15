تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين غدا الثلاثاء غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح ادنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.أما الاربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط أمطار محلية وخاصة في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.