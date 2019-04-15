مساء اليوم.. إعلان بيان انتصار الأسرى في معركة الكرامة "2"

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى للمشاركة في المؤتمر الصحفي، وإلقاء بيان انتصار الأسرى في معركة الكرامة الثانية التي يخوضها الأسرى منذ أسبوع.وأكدت اللجنة أن إلقاء بيان انتصار الأسرى سيكون في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم الإثنين في ساحة الجندي المجهول في غزة.وبحسب مصادر فإن الأسرى تمكنوا من فرض شروطهم في النهاية وحققوا إنجازات كبيرة، من أهمها تركيب هاتف عمومي في كافة السجون.