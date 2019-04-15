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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الضحايا الليبيين الذين سقطوا منذ بدء الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس، إلى 147 قتيلا و614 جريحا.

وأكد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تغريدة أن أكثر من 18 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك الدائرة ضمن معركة طرابلس، وتلقى ستة آلاف منهم مساعدات.

وجددت الأمم المتحدة اليوم الاثنين دعوتها لجميع الأطراف الليبية إلى "التحلي بضبط النفس" وتفادي استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وقالت المنظمة الأممية إنها نشرت فرقا من الأطباء الجراحين في المستشفيات لمواجهة "تدفق" الجرحى المصابين جراء معركة طرابلس.

فيما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة أن فريقها في ليبيا سلم وزارة الصحة معدات طبية عاجلة لتقديم المساعدة للضحايا في المناطق الأكثر تضررا وخصوصا عين زارة وقصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس.

وتدور الآن معارك عنيفة في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، و"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر الساعي للسيطرة على العاصمة مقر حكومة الوفاق.

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