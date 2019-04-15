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يمينيون متطرفون في الدنمارك يدنسون نسخا من القرآن

يمينيون متطرفون في الدنمارك يدنسون نسخا من القرآن
رام الله - دنيا الوطن
تخلل مظاهرات مناهضة للمهاجرين نظمها يمينيون متطرفون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أمس الأحد، اعتداء وتدنيس لنسخ من القرآن الكريم.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المحامي والناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان، الذي دعا لهذه التظاهرة رمى نسخة من القرآن في الهواء عدة مرات.

وقامت الشرطة الدنماركية بتوقيف 23 شخصا إثر عراك أعقب التظاهرة التي نظمت في منطقة نوريبرو بالعاصمة الدنماركية، التي يقطنها العديد من المهاجرين.

واندلعت اشتباكات في كوبنهاغن بعد توافد معارضي بالودان واليمين المتطرف إلى المنطقة التي جرت فيها التظاهرة. وأحرق المحتجون على مظاهرة اليمين سيارات وحاويات قمامة ودراجات ورشقوا الشرطة بالمقذوفات. وردت الشرطة عليهم بالغاز المسيل للدموع.

وطالت الصدامات بعض المناطق الأخرى في كوبنهاغن.

وأدان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أعمال العنف، وكتب في تغريدة على "تويتر"، مخاطبا معارضي بالودان: "ردوا بالحجج وليس بالعنف"

 ووصف مظاهرة اليمينيين بأنها "استفزاز لا معنى له ولا هدف منه سوى خلق انقسامات"، مؤكدا نأيه بنفسه عنها.

يذكر أن راسموس بالودان ينظم بين حين وآخر مظاهرات ضد المهاجرين وما يسميه بـ "أسلمة" أوروبا. وسبق أن حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية الترويج للعنصرية.

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