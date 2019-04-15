حميد: الجميع مُقصر بدعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال موفق حميد، المختص بشؤون الأسرى الفلسطينين، إن المسيرات والاعتصامات التى يقوم بها الشعب الفلسطيني، ترفع من معنويات الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، المضربين عن الطعام ويشد همم الأسرى بالاستمرار فى تحقيق مطالبهم ويزيدهم قوة وإصرارًا بأنه يقف خلفهم شعبًا فلسطينيًا يدافع عنهم من أجل تحقيق مطالبهم.وأضاف حميد لقناة (الغد)، أن إقامة هذه الفاعليات تحرج الاحتلال الإسرائيلي أمام دول العالم، والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تلتزم بمعاهدة جنيف وخارجة عن القانون الدولي فى حقوق الإنسان وتكشف القناع عن وجه هذا الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية.وأشار إلى المؤسسات والقوى الوطنية والإسلامية، والجميع مُقصر في دعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية عبر المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، مضيفًا إلى أن الاحتلال يمارس أبشع وسائل التعذيب لإنتزاع الاعترافات من الأسرى.