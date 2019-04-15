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  • مسؤول فرنسي: ليست هناك إصابات حتى الآن في حريق كاتدرائية {نوتردام}

مباشر | اندلاع حريق كبير في كاتدرائية نوتردام بفرنسا

دولي

حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس

حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق كبير مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وصفته رئيسة بلدية العاصمة بـ"الرهيب".

وقالت وكالة سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر فرنسية، إن هناك اعتقادا بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث.

وأفادت عناصر الإطفاء أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش.

وذكر شاهد من "رويترز" أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية لاحتواء الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع "تويتر" من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.

وقال مسؤول فرنسي: ليست هناك إصابات حتى الآن في حريق كاتدرائية {نوتردام}.

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