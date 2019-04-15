إدارة معبر رفح: الثلاثاء سيكون مخصص لعودة المعتمرين فقط







رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح في قطاع غزة، أن العمل عبر معبر رفح، الثلاثاء، سيكون مخصصًا لعودة فوج المعتمرين فقط.وقالت الادارة في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لن يكون هناك سفر أو عودة للمسافرين العاديين الثلاثاء.