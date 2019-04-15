الاحتلال يستولي على مركبة في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مركبة، ومعدات تستخدم في توليد الطاقة الشمسية، تعود لأحد المقاولين في منطقة الدير بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال داهم المنطقة، قبل أن يستولي على المركبة والمعدات.
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مركبة، ومعدات تستخدم في توليد الطاقة الشمسية، تعود لأحد المقاولين في منطقة الدير بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال داهم المنطقة، قبل أن يستولي على المركبة والمعدات.
التعليقات