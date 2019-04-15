بعد تغريدة ترامب.. عضوة مسلمة بالكونغرس الأمريكي تكشف تلقيها تهديدات بالقتل

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، ترامب إلى حذف تغريدته "التحريضية" ضد إلهان عمر.





ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب بيلوسي، قولها في بيان إنها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان سلامة النائبة عمر، بعد تغريدة ترامب.





وقالت إنها تحدثت مع سلطات الكونغرس بعد تغريدة ترامب لـ"ضمان قيام شرطة الكابيتول بالتقييم الأمني اللازم لحماية عضو الكونغرس عمر، وعائلتها، وموظفيها".





وكانت بيلوسي -إلى جانب ديمقراطيين آخرين- انتقدت ترامب على تلك التغريدة، واتهمه البعض بأنه يحاول التحريض على العنف ضد النائبة المسلمة.