بعد تغريدة ترامب.. عضوة مسلمة بالكونغرس الأمريكي تكشف تلقيها تهديدات بالقتل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إلهان عمر، عضوة الكونغرس الأمريكي المسلمة، عن تلقيها عدداً كبيراً من التهديدات بالقتل، بعد تغريدة ضدها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر ترامب الجمعة مقطع فيديو لعمر وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقّب على الفيديو بتعليق "لن ننسى أبداً!".
وأظهر ترامب النائبة الديمقراطية في ذلك المقطع كأنها تستهين بتلك الهجمات بحسب موقع "الخليج اون لاين".
وقالت عمر في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تعرضت لعدد متزايد من التهديدات المباشرة لحياتي منذ تغريدة الرئيس يوم الجمعة".
وأضافت: "جرائم العنف وغيرها من أعمال الكراهية من جانب المتطرفين اليمينيين والقوميين البيض في ازدياد بهذا البلد وفي جميع أنحاء العالم"، وأردفت: "لم يعد بإمكاننا تجاهل التشجيع الذي يتلقاه هؤلاء من جانب من يشغلون المنصب الأعلى في البلاد".
كشفت إلهان عمر، عضوة الكونغرس الأمريكي المسلمة، عن تلقيها عدداً كبيراً من التهديدات بالقتل، بعد تغريدة ضدها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر ترامب الجمعة مقطع فيديو لعمر وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقّب على الفيديو بتعليق "لن ننسى أبداً!".
وأظهر ترامب النائبة الديمقراطية في ذلك المقطع كأنها تستهين بتلك الهجمات بحسب موقع "الخليج اون لاين".
وقالت عمر في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تعرضت لعدد متزايد من التهديدات المباشرة لحياتي منذ تغريدة الرئيس يوم الجمعة".
وأضافت: "جرائم العنف وغيرها من أعمال الكراهية من جانب المتطرفين اليمينيين والقوميين البيض في ازدياد بهذا البلد وفي جميع أنحاء العالم"، وأردفت: "لم يعد بإمكاننا تجاهل التشجيع الذي يتلقاه هؤلاء من جانب من يشغلون المنصب الأعلى في البلاد".
ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، ترامب إلى حذف تغريدته "التحريضية" ضد إلهان عمر.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب بيلوسي، قولها في بيان إنها اتخذت الخطوات اللازمة لضمان سلامة النائبة عمر، بعد تغريدة ترامب.
وقالت إنها تحدثت مع سلطات الكونغرس بعد تغريدة ترامب لـ"ضمان قيام شرطة الكابيتول بالتقييم الأمني اللازم لحماية عضو الكونغرس عمر، وعائلتها، وموظفيها".
وكانت بيلوسي -إلى جانب ديمقراطيين آخرين- انتقدت ترامب على تلك التغريدة، واتهمه البعض بأنه يحاول التحريض على العنف ضد النائبة المسلمة.
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