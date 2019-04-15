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شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر: 10 إصابات بينها خطيرة بحادث سير مروع قرب عزون في قلقيلية

الهلال الأحمر: 10 إصابات بينها خطيرة بحادث سير مروع قرب عزون في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب 10 مواطناً بحادث سير مروع، قبل قليل، قرب بلدة عزون قي قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 10 اصابات في حادث سير وقع بالقرب من بلدة عزون في قلقيلية اصابتين وصفت اصابتهم بالخطيرة و٨ اصابات متوسطة الى طفيفة.

وأكد  الهلال أن طواقمه تعمل على إخلاء وتقديم الإسعاف الأولي للإصابات.

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