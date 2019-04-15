الهلال الأحمر: 10 إصابات بينها خطيرة بحادث سير مروع قرب عزون في قلقيلية





وأكد الهلال أن طواقمه تعمل على إخلاء وتقديم الإسعاف الأولي للإصابات.





رام الله - دنيا الوطنأصيب 10 مواطناً بحادث سير مروع، قبل قليل، قرب بلدة عزون قي قلقيلية.وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 10 اصابات في حادث سير وقع بالقرب من بلدة عزون في قلقيلية اصابتين وصفت اصابتهم بالخطيرة و٨ اصابات متوسطة الى طفيفة.