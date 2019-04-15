عاجل

  • انهيار البرج التاريخي في كاتدرائية {نوتردام} الفرنسية

شؤون فلسطينية

ترحيب دولي بحكومة اشتية وتأكيد على دعم فلسطين

ترحيب دولي بحكومة اشتية وتأكيد على دعم فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية، رسائل تهنئة، من قادة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى، بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة.

وتلقى اشتية رسائل من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ورئيس الوزراء الكوري لي ناك-يون، ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، ورئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك دينيس زفيديك.

كما تلقى رئيس الوزراء، برقيات تهنئة من: الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ بريند، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر بن محمد حمزة الحجار، والمدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزور، والمدير العام لمعهد التخطيط العربي بدر عثمان مال الله.

ورحّب المسؤولون في رسائلهم بتكليف اشتية متطلعين الى تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين بلادهم وفلسطين.

من جانبه، أكد فيليب وقوف فرنسا إلى جانب فلسطين ودعمها تطلّعات الشعب الفلسطيني إلى العيش بحريّة في دولة ذات سيادة وقابلة للحياة، معوّلا على التزام القيادة الفلسطينية الثابت تجاه حل الدولتين على أساس المعايير الدولية المتفق عليها.

كما أكدت ماي التزام بريطانيا بحل الدولتين المحقق عبر المفاوضات، واستمرار دعم بلادها لجهود التحضير لدولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض متفق عليها، والقدس كعاصمة مشتركة، وغزّة جزء لا يتجزء منها، للعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، عبّرت موغريني عن تطلعها للعمل مع اشتية باتجاه تقوية التعاون من أجل بناء دولة فلسطين لدعم الجهود لتحقيق الوحدة وبناء مؤسسات قوية شاملة مسؤولة وديموقراطية، قائمة على القانون وحقوق الإنسان من أجل منفعة الفلسطينيين، كما أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال حل الدولتين، المتفاوض عليه، على أساس حدود 1967، مع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين وحل عادل ومنصف متفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين.

كما تلقى اشتية عشرات رسائل التهنئة والترحيب من سفراء وقناصل وبرلمانيين وممثلي أحزاب وجمعيات ومؤسسات عربية ودولية مختلفة.

يذكر أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قد رحب بحكومة اشتية في بيان قال فيه: أهنئ رئيس الوزراء محمد اشتية على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وأتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه ومع فريقه لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي للشعب الفلسطيني".

 واستقبل اشتية خلال الفترة السابقة سفيري الأردن ومصر، محمد أبو وندي وعصام عاشور، اللذين أكدا دعم بلديهما للشعب والحكومة الفلسطينية، وشددا على ضرورة استمرار التشاور بين بلديهما وفلسطين لمساندة الشعب الفلسطيني في سعيه من أجل الحصول على حقوقه.

أخبار ذات صلة

حميد: الجميع مُقصر بدعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

حميد: الجميع مُقصر بدعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

إدارة معبر رفح: الثلاثاء سيكون مخصص لعودة المعتمرين فقط

إدارة معبر رفح: الثلاثاء سيكون مخصص لعودة المعتمرين فقط

السيطرة على حريق شبّ على سطح المصلى المرواني بالأقصى

السيطرة على حريق شبّ على سطح المصلى المرواني بالأقصى

الاحتلال يستولي على مركبة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يستولي على مركبة في الأغوار الشمالية

إجراءات مشددة بحق أسرى مستشفى سجن الرملة

إجراءات مشددة بحق أسرى مستشفى سجن الرملة

الهلال الأحمر: 10 إصابات بينها خطيرة بحادث سير مروع قرب عزون في قلقيلية

الهلال الأحمر: 10 إصابات بينها خطيرة بحادث سير مروع قرب عزون في قلقيلية

نادي الأسير يستعرض المحطات عن حياة الأسير مروان البرغوثي

نادي الأسير يستعرض المحطات عن حياة الأسير مروان البرغوثي

لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها في تقرير المصير

لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها في تقرير المصير

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

حميد: الجميع مُقصر بدعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

حميد: الجميع مُقصر بدعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

السيطرة على حريق شبّ على سطح المصلى المرواني بالأقصى

السيطرة على حريق شبّ على سطح المصلى المرواني بالأقصى

الاحتلال يستولي على مركبة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يستولي على مركبة في الأغوار الشمالية

إجراءات مشددة بحق أسرى مستشفى سجن الرملة

إجراءات مشددة بحق أسرى مستشفى سجن الرملة

ترحيب دولي بحكومة اشتية وتأكيد على دعم فلسطين

ترحيب دولي بحكومة اشتية وتأكيد على دعم فلسطين

نادي الأسير يستعرض المحطات عن حياة الأسير مروان البرغوثي

نادي الأسير يستعرض المحطات عن حياة الأسير مروان البرغوثي

اجتماع دولي في السويد لـ دعم &#34;الأونروا&#34;

اجتماع دولي في السويد لـ دعم "الأونروا"

أمال حمد تتسلم مهامها وزيرة لشؤون المرأة

أمال حمد تتسلم مهامها وزيرة لشؤون المرأة

منوعات

حبس سعد الصغير

حبس سعد الصغير

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: &#34;أحلام فرع لبنان&#34;

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: "أحلام فرع لبنان"

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

تسريب صورة لـ&#34;منة شلبي&#34; صدمت جمهورها

تسريب صورة لـ"منة شلبي" صدمت جمهورها

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

أنغام عن مُنتقدي زواجها: &#34;اللي يزعل يتفلق&#34;.. هل قصدت أصالة؟

أنغام عن مُنتقدي زواجها: "اللي يزعل يتفلق".. هل قصدت أصالة؟

عربي

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة المعارك في طرابلس إلى 147 قتيلا

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار &#34;أغرب من الخيال&#34;

جاسوس مغربي جنده القذافي يكشف عن أسرار "أغرب من الخيال"

السودان يقرر إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة

السودان يقرر إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة

صحيفة إسرائيلية: رفات &#34;كوهين&#34; في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب