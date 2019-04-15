ما مصير المسجد الأكبر في إفريقيا الذي أمر بوتفليقة ببنائه؟

أغلب الجزائريين- وفقاً للوكالة- يعتبرون أن بوتفليقة أصيب بـ"جنون العظمة"، وأن هذا المسجد مثال على "تبذير كبير" للمال العام؛ حيث تجاوزت كلفته المرتفعة أصلاً 1.2 مليار دولار؛ بسبب تأخر الأشغال التي انطلقت سنة 2012 من طرف شركة صينية، التي ما زالت تعمل إلى اليوم.





وخلف مبنى المسجد الرائع وعلى بعد 100 متر يوجد مسجد حي صغير.





وأطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي عرائض لتحويل مسجد الجزائر إلى "أكبر مستشفى في الجزائر". وانتشرت في الإنترنت رسومات وصور مركبة تجسد ذلك.





وكان بوتفليقة ترك السلطة في 2 أبريل الجاري؛ بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد ترشحه لفترة خامسة، دامت أكثر من شهر.





ويعاني بوتفليقة متاعب صحية أقعدته منذ تعرضه لسكتة دماغية عام 2013.