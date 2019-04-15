لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها في تقرير المصير



وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني، سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، والسفير خالد ميعاري، وسكرتير ثالث شريهان أبو غوش من مكتب الوزير، ومن الجانب الروسي، نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط لعملية السلام ميخائيل ميقدانوف، ونائب رئيس إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية سميرنوف.





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، دعم بلاده غير المشروط لقرارات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وأشار لافروف لدى استقباله، اليوم الاثنين، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في العاصمة، موسكو، على هامش أعمال منتدى التعاون العربي الروسي المنعقد حاليا على مدار يومين، إلى أن حل وضع مدينة القدس يكون فقط عبر مفاوضات تفضي إلى اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، والقدس عاصمة للدولتين، مجددا رفض بلاده للخطوات أحادية الجانب.وأبدى تفهمه للوضع الصعب والدقيق الذي تمر به القيادة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أنه رغم كل ما يحصل الا أن روسيا ملتزمة بقرارات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تدعو إلى سلام عادل وحل يرضي جميع الأطراف.ورحب لافروف بزيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة إلى روسيا الاتحادية.بدوره، وضع المالكي نظيره الروسي في صورة الأوضاع وتطوراتها على الأرض وما استجد على الساحة السياسية الفلسطينية بتشكيل حكومة جديدة، حيث تقدم لافروف بالتهاني للحكومة وتمنى لها التوفيق.ونقل المالكي رسالة شفهية من الرئيس محمود عباس، من خلال الوزير لافروف، للرئيس بوتين عبر فيها عن تقدير فلسطين للدعم المستمر الذي تقدمه روسيا الصديقة للقضية الفلسطينية.كما نقل المالكي رغبة رئيس الوزراء محمد اشتية للوزير لافروف في تطوير التعاون الفلسطيني الروسي في كافة المجالات، بما فيها زيادة التبادل التجاري، والزيارات لرجال الأعمال في البلدين، الى جانب أهمية عمل اللجنة الوزارية المشتركة وضرورة تطوير عملها، إضافة إلى بناء منطقة صناعية روسية في فلسطين.وتطرق المالكي للخيارات التي تبحثها القيادة الفلسطينية للتحرك في مواجهة ما يسمى صفقة القرن، وما تقوم به حكومة اسرائيل من سياسات وتضييقات ضد القيادة والشعب الفلسطيني، التي كان آخرها اقتطاع أموال المقاصة.وعبر لافروف عن ترحيبه بكل ما سبق وأبدى استعداده للمضي قدماً في ذلك.وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك.