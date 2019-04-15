شاهد: نشطاء يتداولون فيديو يحمل رسالة تهديد للاحتلال









رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء فلسطينيون فيديو يحمل رسالة تهديد للاحتلال، بعدم السماح لهم بإقامة المسابقة الغنائية الأوروبية (اليوروفيجن) في حالة عدم إيفاء الاحتلال بتفاهماته الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية والتي تقضي بفك الحصار عن قطاع غزة.ويظهر في الفيديو مشاهد من إعلان المسابقة الغنائية المزعم عقدها خلال الفترة الواقعة بين 14_18/5/2019 بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ثم صورة جوية لمكان انعقاد الحفل في "تل أبيب" مع انطلاق صفارات الإنذار ورسالة باللغة العبرية "التزم بتطبيق التفاهمات لكي تتمكن من إقامة الاحتفالات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ويعتبر "اليوروفيجن" الحفل الغنائي الأشهر في العالم، وهي مسابقة غنائية ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ عام 1956، وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، حيث يتابعه قُرابة 600 مليون شخص حول العالم، وتُعد المسابقة التي تنظم نسختها الـ (64) في "إسرائيل" في نظر الكيان هي الحدث الأكبر والأبرز له خلال عام 2019.