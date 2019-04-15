أمال حمد تتسلم مهامها وزيرة لشؤون المرأة













رام الله - دنيا الوطنتسلمت الدكتورة أمال حمد مهامها وزيرة لشؤون المرأة في حكومة الدكتور محمد إشتية، اليوم، خلفاً للوزيرة السابقة الدكتورة هيفاء الأغا.وأعربت حمد عن شكرها للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية على الثقة التي منحوها إياها بتولي هذا المنصب.وأكدت حمد على أنها ستراكم على إنجازات الوزيرة الأغا، والتي قدمت لها الشكر على الجهود التي بذلتها، من خلال تلمس حاجات وإحتياجات الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، لتعزيز الصمود، وتطوير الشراكات على كافة المستويات، وصولاً لتنمية شاملة.وهنأت الأغا، الوزيرة حمد لتوليها هذا المنصب، متمنية لها النجاح والتوفيق في قيادة قطاع النوع الإجتماعي في فلسطين.وإستعرضت الأغا إنجازات الوزارة في الفترة السابقة، والتي ما كانت ستتم لولا كفاءة وتفاني كادر الوزارة في العمل.ورحّب بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، بالوزيرة حمد، وأكد بأن كادر الوزارة سيعمل بروح الفريق، ويبذل قصارى جهده، ويتابع العمل لصالح المرأة الفلسطينية.وشكر الخطيب الوزيرة الأغا على جهودها في الوزارة، وتمنى لها التوفيق، وقدًم لها بإسم كادر الوزارة هدية تذكارية.