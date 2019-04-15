الاحتلال يمنع سفر 15 فلسطينيا من معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، 15 فلسطينيا من السفر عبر معبر الكرامة، بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تنقل 8214 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 4353 مسافرًا والقادمين 3861 مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 15 مواطنًا.ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين.