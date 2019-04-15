الفرا: 37 وزير خارجية يؤكدون اهمية الرسالة الموجهة للاتحاد الاوروبي حول (صفقة القرن)





واشار الفرا في حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن الرسالة جاءت وفق قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين .



في سياق آخر، أكد الفرا انه من المقرر أن يعقد اجتماع للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل برئاسة المفوض الاعلى للسياسة والامن في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، وسيحضره عديد الدول لمناقشة ما تقوم به اسرائيل من قرصنة لأموال العائدات الفلسطينية التي هي حق لشعبنا الفلسطيني، وسيبحث الاجتماع ما ستقدمه الجهات المانحة من مشاريع ومساهمات لدولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، على أهمية الرسالة التي وجهها 37 وزير خارجية ومسؤول أوروبي إلى الاتحاد الاوروبي، في إثباتها للعالم أن صفقة القرن مرفوضة وولدت ميتة ويجب رفضها، والتي تشكل خطرا محدقا بالقضية الفلسطينية واوروبا في حال طبقت على الأرض.