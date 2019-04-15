عساف: خطة جديدة للتصدي لمشروع التهجير القسري وتوفير الحماية للمواطنين

رام الله - دنيا الوطنأكد وليد عساف رئيس هئية مقاومة الجدار والاستيطان، تجديد الثقة للحكومة الجديدة بأن تكون الهيئة آداة هامة من أدوات تنفيذ سياسة الحكومة والقيادة في الدفاع عن اراضي المواطنين خاص المناطق (c).وأعلن عساف لاذاعة (صوت فلسطين)، عن خطة جديدة لتعزيز صمود المواطنين تشمل التصدي لمشروع التهجير القسري وتوفير الحماية للمواطنين في المناطق المستهدفة والمهددة وتوفير سياسة الانتشار في المناطق (ج)، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم هذه الخطة لرئيس الوزراء لمناقشتها والعمل على تنفيذها.وأوضح رئيس هئية مقاومة الجدار والاستيطان بأن الخطة تشمل أيضا تفعيل المقاومة الشعبية ولجان الحراسة وتوفير الحماية لمنازل المواطنين المحاذية للمستوطنات وتهيئة البنى التحتية والخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه لهذه المناطق ودعم المزارعين لحراثة اراضيهم وزرعها وتوفير الحماية القانونية لهم.