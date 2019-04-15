العالول: تحرك دبلوماسي واسع للقيادة خلال الفترة المقبلة حول (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأعلن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح عن تحرك دبلوماسي واسع النطاق للقيادة خلال الفترة المقبلة لاطلاع دول العالم على خطط مواجهة صفقة القرن الهادفة الى تدمير المشروع الوطني مضيفاً ان الوضع الحالي لا يمكن استمراره.واشار العالول في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، الى ان الرئيس محمود عباس سيشارك في اجتماع مع وزراء الخارجية العرب في الـ21 من الشهر الجاري في القاهرة لوضهم في صورة التحركات المقبلة.وشدد العالول على أن الوفود ستجتمع مع وزراء الخارجية العرب والاوروبيين والافارقة ومنظمة المؤتمر الاسلام لابلاغهم بنية جلسة المجلس المركزي اتخاذ قرارات لتنفيذ قرارته السابقة لوقف كل اشكال العلاقة مع اسرائيل.