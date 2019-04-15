عريقات: جلسة مصيرية للمركزي خلال الأسابيع المقبلة وهذا ما سيطلبه وفد فتح من المصريين

رام الله - دنيا الوطنقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن المجلس المركزي سيعقد جلسة "مصيرية" خلال الأسابيع المقبلة بهدف وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع اسرائيل".وأشار عريقات لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، إلى أن جلسة المجلس المركزي تتطلب تحضيراً جيداً ومشاركة من الجميع مضيفاً انه سيجرى التواصل بشأنها اقليمياً ودوليًاً.وأوضح عريقات أن وفد حركة فتح الى القاهرة سيطلب من المسؤوليين المصريين إلزام حركة حماس بتنفيذ اتقاق القاهرة 2017 والموافقة على الاحتكام الى صناديق الاقتراع وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.وبشأن الخطة الامريكية للسلام المعروفة (بصفقة القرن)، أشار عريقات الى أن الخطة تتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مضيفاً أنها تهدف إلى تدمير عملية السلام والشرعية الدولية وكل مرجعيات عملية السلام.