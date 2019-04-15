(0404): أسير فلسطيني حاول طعن ضابط إسرائيلي في سجن (إيشل)
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (0404) الاسرائيلي، أن اسيراً فلسطينياً حاول طعن ضابط إسرائيلي مساء اليوم الاثنين، في سجن (إيشل).
وقال الموقع الاسرائيلي: "خلال محاولة الجنود الاسرائيليين، السيطرة على الاسير الفلسطيني وتكبيله، عض ضابطاً آخراً".
زعم موقع (0404) الاسرائيلي، أن اسيراً فلسطينياً حاول طعن ضابط إسرائيلي مساء اليوم الاثنين، في سجن (إيشل).
وقال الموقع الاسرائيلي: "خلال محاولة الجنود الاسرائيليين، السيطرة على الاسير الفلسطيني وتكبيله، عض ضابطاً آخراً".
يتبع..
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