(0404): أسير فلسطيني حاول طعن ضابط إسرائيلي في سجن (إيشل)

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رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (0404) الاسرائيلي، أن اسيراً فلسطينياً حاول طعن ضابط إسرائيلي مساء اليوم الاثنين، في سجن (إيشل).وقال الموقع الاسرائيلي: "خلال محاولة الجنود الاسرائيليين، السيطرة على الاسير الفلسطيني وتكبيله، عض ضابطاً آخراً".