الصحة بغزة تحذر من نفاد الحليب العلاجى للأطفال المرضى

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور علاء حلس مدير عام الصيدلية بوزارة الصحة بقطاع غزة غزة، عن نفاذ الحليب العلاجى بكافة أنواعه من مستشفيات وزارته، الأمر الذى يشكل خطراً حقيقياً على صحة الأطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الولادة، معتبرا انه شريان حياة لهم.بدوره أكد الدكور راغب ورش أغا رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى الرنتيسى، أن نفاذ أنواع الحليب العلاجى يؤثر سلبا على صحة أطفالنا المرضى داخل المستشفى، والذين سيعانون من إسهال مزمن و سوء امتصاص، وبالتالى انخفاض أوزارنهم مما يضطرهم الى دخول المستشفى لفترات طويلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأوضح أغا أن الأطفال المرضى يعتمدون على حليب (الجلاكتومين) بشكل أساسى منذ الولادة ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون إلا من المأكولات الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.ونوه الى أن هذا الحليب تحديدا لا يتوفر في السوق الخاص ولا تتوفر له بدائل على الاطلاق، علاوة على تكلفته العالية التى تتجاوز المئة دولار.وأشار الى أن حليب (نيوترموجين) الذى يعطى للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقرى حيث يستفيد منه شريحة كبيرة من الأطفال المرضى، موضحا أن البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة والجودة، الى جانب نفاذ حليب (ايزوميل) الذى يحتاجه الأطفال الذين يعانون من سوء امتصاص السكر، وأنواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.يذكر أنه يتم صرف المعدلات الشهرية من الحليب العلاجى حسب احتياج وعمر الطفل, خاصة وأن هؤلاء الاطفال يعانون من أمراض وراثية مزمنة و بحاجة للحليب العلاجى لاستمرار حياتهم.