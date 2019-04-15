شؤون فلسطينية

أبوظريفة: خيارات مسيرة العودة مفتوحة وزيارة الوفد المصري لغزة اذا اقتضت الضرورة

أبوظريفة: خيارات مسيرة العودة مفتوحة وزيارة الوفد المصري لغزة اذا اقتضت الضرورة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ان تفاهمات التهدئة تسير ولكن ببطء، لافتا إلى أن ذلك يخلق مخاوف من امكانية تراجع الاحتلال عن تنفيذها.

وقال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "كل الخيارات مفتوحة امام الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، كما اننا في اطار تقييم اذا لم يلتزم الاحتلال بتطبيق التفاهمات وتسريع وتيرتها".

وأضاف: "الخيارات تتمثل بعودة ادوات المقاومة الشعبية، وفعاليات الارباك الليلي؛ وذلك للضغط لوضع التفاهمات موضع التطبيق للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".

وبين أبو ظريفة ان الاحتلال لا زال يطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين الفلسطينيين او المزارعين، لافتا إلى أن وقف اطلاق الرصاص من ضمن التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها.

وأشار إلى أنه تم القبول بخطوة تخفيف الحصار، كمدخل الى خطوات اخرى لكسر الحصار، مطالبا الاطراف الدولي والاقليمية لإلزام الاحتلال على عودة الهدوء.

وفي سياق ذي صلة، أوضح أبو ظريفة أن جميع الجهات على علم بالتفاهمات، وهي تتابع الخطوات وخاصة جمهورية مصر العربية، آملا ان يسرع تدخلهم لوضع التفاهمات موضع التطبيق.

وحول ما اذا كانت هناك زيارة للوفد الامني المصري لقطاع غزة، قال أبو ظريفة: "اذا ما استدعت الضرورة لوجودهم في غزة، فلا يمكن ان يقصروا في القدوم الى القطاع، ويتابعوا عن قرب مع كل الاطراف؛ لشق التفاهمات في طريقها والمحافظة على حالة الهدوء وتخفيف المعاناة عن ابناء الشعب الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

الحكومة: سنتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية

الحكومة: سنتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية

إعلام الاسرى: التوصل لاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون على تلبية مطالب الأسرى

إعلام الاسرى: التوصل لاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون على تلبية مطالب الأسرى

شاهد: كيف يُعرِف المواطن الفلسطيني مصطلح &#34;المصالحة&#34;؟

شاهد: كيف يُعرِف المواطن الفلسطيني مصطلح "المصالحة"؟

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي الوضع السياسي الداخلي

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي الوضع السياسي الداخلي

اليابان والأمم المتحدة لخدمات المشاريع يكملان مشروع إعادة بناء نظام الإمداد بالكهرباء

اليابان والأمم المتحدة لخدمات المشاريع يكملان مشروع إعادة بناء نظام الإمداد بالكهرباء

الديمقراطية: شعبنا سيهزم مشروع ترامب كما هزم مشاريع الإدارات الأميركية السابقة

الديمقراطية: شعبنا سيهزم مشروع ترامب كما هزم مشاريع الإدارات الأميركية السابقة

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

شاهد: قيادي بحماس يُرشح منويل مسلم لوزارة الشؤون الدينية بحكومة اشتية

شاهد: قيادي بحماس يُرشح منويل مسلم لوزارة الشؤون الدينية بحكومة اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي الوضع السياسي الداخلي

عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي الوضع السياسي الداخلي

اليابان والأمم المتحدة لخدمات المشاريع يكملان مشروع إعادة بناء نظام الإمداد بالكهرباء

اليابان والأمم المتحدة لخدمات المشاريع يكملان مشروع إعادة بناء نظام الإمداد بالكهرباء

الديمقراطية: شعبنا سيهزم مشروع ترامب كما هزم مشاريع الإدارات الأميركية السابقة

الديمقراطية: شعبنا سيهزم مشروع ترامب كما هزم مشاريع الإدارات الأميركية السابقة

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

ادارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في &#34;عيادة الرملة&#34;

ادارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

وزارة الخارجية: أقوال بومبيو استعمارية وعنصرية بامتياز

وزارة الخارجية: أقوال بومبيو استعمارية وعنصرية بامتياز

منوعات

حبس سعد الصغير

حبس سعد الصغير

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: &#34;أحلام فرع لبنان&#34;

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: "أحلام فرع لبنان"

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

تسريب صورة لـ&#34;منة شلبي&#34; صدمت جمهورها

تسريب صورة لـ"منة شلبي" صدمت جمهورها

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

أنغام عن مُنتقدي زواجها: &#34;اللي يزعل يتفلق&#34;.. هل قصدت أصالة؟

أنغام عن مُنتقدي زواجها: "اللي يزعل يتفلق".. هل قصدت أصالة؟

عربي

السودان يقرر إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة

السودان يقرر إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة

صحيفة إسرائيلية: رفات &#34;كوهين&#34; في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا