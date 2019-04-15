إعلام الاسرى: التوصل لاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون على تلبية مطالب الأسرى

من جانبه، أعلن حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين، توصل الاسرى ومصلحة سجون الاحتلال الى اتفاق ينهي الاضراب عن الطعام المستمر منذ ثمانية ايام.





وقال عبد ربه لاذاعة (صوت فلسطين): "إن الاتفاق ينص على تركيب اجهزة هواتف عمومية في سجون الاحتلال تستخدم ثلاثة ايام اسبوعياً بالاضافة الى اعادة الاسرى الى اقسامهم وانهاء حالة العزل وتخفيض قمية الغرامات المالية".





بدوره، قال يوسي يهوشع مراسل صحيفة (معاريف) الاسرائيلية: "ستضاف الهواتف العامة إلى الأقسام الأمنية في السجون الإسرائيلية، وهذا إنجاز لحماس حققته بالقوة".



وكان 450 أسير خاضوا معركة الأمعاء الخاوية، لثمانية أيام على التوالي، للمطالبة بإزالة أجهزة تشويش، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين، ورفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.

