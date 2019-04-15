دولي

حملة انتخاب ترامب تجمع 30 مليونا في ثلاثة أشهر

حملة انتخاب ترامب تجمع 30 مليونا في ثلاثة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
قالت حملة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفترة ثانية إنها جمعت أكثر من 30 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز بكثير إجمالي ما جمعه أي مرشح ديمقراطي خلال تلك الفترة.

ويوضح هذا المبلغ أن المتبرعين الجمهوريين مستعدين للاستثمار في ترامب حيث يستعد لما يرجح أن تكون منافسة صعبة للفوز بفترة رئاسة ثانية. وبذلك يصل إجمالي ما جمعته حملة ترامب إلى 40.8 مليون دولار، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتصدر السناتور بيرني ساندرز المتنافسين الديمقراطيين في جمع التبرعات منذ بداية 2019 بمبلغ 18.2 مليون دولار تلته كامالا هاريس التي جمعت 12 مليوناً. وقالت حملة ساندرز إنها حصلت على متوسط تبرعات بلغ 20 دولاراً خلال الربع الأول.

أما حملة ترامب فذكرت أن متوسط التبرعات خلال نفس الفترة بلغ 34.26 دولار وأن قرابة 99 % من تبرعاتها كان 200 دولار أو أقل.

وجمعت اللجنة الوطنية الجمهورية 45.5 مليون دولار في الربع الأول.

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