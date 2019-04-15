السودان يقرر إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة

رام الله - دنيا الوطنقرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة، مع قبول استقالة مدير جهاز المخابرات والأمن الفريق صلاح قوش.كما قرر المجلس كذلك إطلاق سراح جميع الضباط من الشرطة والقوات المسلحة المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان: "تقرر كذلك تعيين الفريق أول أبو بكر مصطفى في منصب رئيس المخابرات والأمن".وكان إبراهيم قد أعلن إحالة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف للتقاعد، وإقالة سفير السودان لدى واشنطن محمد عطا المولى وإقالة مصطفى عثمان إسماعيل سفير الخرطوم لدى الأمم المتحدة.وقال: "سنجري مراجعة للبعثات الدبلوماسية وإعادة النظر في تعيين بعض السفراء".