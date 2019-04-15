شاهد: كيف يُعرِف المواطن الفلسطيني مصطلح "المصالحة"؟

شاهد اجابات المواطنين..



خاص دنيا الوطنيُعد ملف المصالحة، أحد أهم الملفات الشائكة على الساحة الفلسطينية، وأصبح مرتبطًا، بكثير من المواضيع الحياتية للمواطن الفلسطيني، سواءً في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وكذلك القدس.ولأن المصالحة هي همّ وطني للكل الفلسطيني، فإنه لا بد للمواطن أن يتحدث عنها، ويقول ما في خاطره، ويواجه رسالة للمسؤول عن استمرار الانقسام، لذا نحن بدورنا في "دنيا الوطن"، نزلنا إلى الشارع، ووجهنا تساؤلًا للمواطنين، وهو، كيف يُعرِفون مصطلح "المصالحة"؟