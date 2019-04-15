عشراوي تبحث مع القنصل العام البلجيكي الوضع السياسي الداخلي

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، القنصل العام البلجيكي، السيدة دانيلي هافن، وبحثت معها الوضع السياسي الداخلي، وآخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، وسبل تعزيز التعاون، والتنسيق في جميع المجالات.في بداية اللقاء، أشادت عشراوي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والبلجيكي، وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه بلجيكا في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ورفضها لجميع الانتهاكات الإسرائيلية، وتمسكها بحل الدولتين وبالسلام العادل والشامل.كما جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي والمهام المنوطة بالحكومة الفلسطينية الجديدة، والتحديات التي تواجهها جراء ممارسات دولة الاحتلال، ومحاولاتها تقويض العمل الفلسطيني المؤسساتي، وقرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة آليات تقوية، وتمكين منظمة التحرير الفلسطينية.واستعرض الطرفان أيضاً الواقع الدولي والإقليمي، وتم التركيز على الخطوات الأمريكية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية، وما يسمى بـ "خطة السلام الأمريكية" وأهمية التنسيق الفلسطيني والعربي والأوروبي والدولي؛ لضمان احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسته لحقوقه وحرياته وسيادته على أرضه.