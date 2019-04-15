اليابان والأمم المتحدة لخدمات المشاريع يكملان مشروع إعادة بناء نظام الإمداد بالكهرباء





حيث يتكون كل نظام هجين مرتبط بالشبكة بسعة 2.4 كيلوواط/الساعة. بالإضافة إلى 10 وحدات مرايا سعة الواحدة بقدرة 320 واط، وثماني بطاريات تخزين بسعة 12 فولت – 200 أمبير/ساعة، ومحوّل هجين بقدرة 3 كيلو واط، علاوة على جميع الكوابل والتوصيلات الأخرى اللازمة. فضلاً عن ذلك؛ تلقى كل من المستفيدين خمسة لمبات (LED) موفرة للطاقة بقوة 220 فولت- 10 واط واثنتين إضافيتين بقوة 220 فولت – 5 واط.



هذا وأعرب السفير الياباني السيد تاكيشي أوكوبو في كلمة ألقاها خلال حفل التسليم عن امتنانه العميق لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على جهودهم المبذولة من أجل إتمام هذا المشروع الحيوي. وأضاف " أنه وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ثم صرّح " أعتقد أن هذا الأمر لن يكون ممكناً دون إمكانية الوصول الموثوق إلى مصدر للطاقة مثل الكهرباء." وأضاف " على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب جداً الذي تواجهه





المنطقة؛ فإنه من المهم ألا نفقد الأمل ونستمر في العمل معاً من أجل مستقبل أفضل. فاليابان مثال حي على ذلك بعد الأوقات الحرجة التي مرّت بها بسبب الزلزال المدمر والتسونامي اللذان ضرباها في العام 2011. ولذلك لقد قدمت اليابان منحة 1.5 مليون دولار أمريكي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع من خلال ميزانيتها التكميلية بهدف توفير مصدر مضمون للطاقة لأصحاب 188 أسرة من الأسر الأكثر



عوزاً وفقراً في غزة وذلك استناداً إلى معايير اختيار المستفيدين المتفق عليها مع الجهات المعنية. وأخيراً إن اليابان ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة باعتبارها صديق محتاج"



بدوره، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد توكوميتسو كوباياشي على أهمية قيادة الطريق لتنفيذ مثل هذه المشاريع وتقديم حلول مستدامة تماشياً مع المواصفات التقنية الفلسطينية والمساهمة في إثراء مبادرات الطاقة المتجددة في غزة.



وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يعمل منذ العام 2014 في غزة مع الحكومات الشريكة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة من أجل الاستجابة إلى الأزمة الإنسانية واحتياجات السكان وذلك بالتركيز على تحقيق الأثر الإيجابي ذات المدى الطويل.



رام الله - دنيا الوطنزار كل من سفير الشؤون الفلسطيني وممثل اليابان لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس السيد توكوميتسو كوباياشي غزة اليوم من أجل الاحتفال بالانتهاء من وتسليم مشروع "إعادة بناء وتعزيز نظام الإمداد بالكهرباء بالطاقة المتجددة في غزة" الممول من قبل حكومة اليابان من خلال ميزانيتها التكميلية والتي بلغت قيمته الإجمالية 1,500,000 دولار أمريكي.هذا وحضر تسليم المشروع في مدينة غزة، القائم بأعمال نائب وزير وزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة الجنوبية في غزة المهندس ناجي سرحان ومدير سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية المهندس حسين النبيه بالإضافة إلى بعض المستفيدين من المشروع.يسعى هذا المشروع إلى دعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهرومغناطيسية التي تهدف إلى توفير وصول مستدام وآمن إلى 188 عائلة (ما يقارب 1,160 نسمة ) مصدر للكهرباء في ثماني محافظات مختلفة في غـزة. ولقد تم اختيار المستفيدين في هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة الإسكان، ليكونوا من الفئات السكانية الأكثر عوزاً وتضرراً وذلك عن طريق نظام تقييم واضح وشفاف. في حين ركز المشروع بشكل خاص على أصحاب المنازل التي يتم إعالتها من قبل النساء والمسنين أو ممن لديهم إعاقات.ومن أجل دعم خطة العمل في تحقيق أهداف خطة عمل السلطة الوطنية الخاصة بزيادة كفاءة الطاقة والرامية إلى توليد 10 % من الكهرباء محلياً عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2020؛ استخدم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المنحة من أجل تريب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية لكل مستفيد.