زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

رام الله - دنيا الوطنتسلّم محمد زيارة مهامه كوزير للأشغال العامة و الاسكان في الحكومة الفلسطينية ال 18 خلفاً للوزير د. مفيد الحساينة .جاء ذلك خلال حفل التسليم الذي عُقد في مقر الوزارة برام الله ، حضره وكيل الوزارة و المديرين العامين و موظفي الوزارة .وهنأ الحساينة، الوزير زيارة لتوليه منصب وزير الأشغال، متمنياً له التوفيق في تطوير قطاع البنية التحتية والارتقاء به لتقديم أفض الخدمات للمواطنين وتطوير المؤسسات الفلسطينية .واستعرض الحساينة انجازات الوزارة خلال السنوات الماضية، في قطاع البنية التحتية و ملف اعادة اعمار غزة ،حيث تجاوزت نسبة الانجاز في اعادة اعمار المنازل المهدّمة ما يقارب 95% ،متمنياً التوفيق و مزيداً من التقدم و النجاح للحكومة الجديدة برئاسة د. محمد شتية ، ومن خلفها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس .من جهته شكر زيارة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية على الثقة التي منحوها اياه لتولي وزارة الأشغال.ووجه شكره للحساينة على جهوده و انجازاته و مواصلة عمله رغم الظروف الصعبة سواء الداخلية أو الدولية و أيضاً معيقات الاحتلال، وغم ذلك كله أستطاع أن يحقق ووزارته نقلة نوعية في العمل و انجاز كماً هائلا من المشروعات، و التي شعر بها المواطن في كافة أرجاء الوطن .وأشاد زيارة أيضاً بجهود الوزارة خلال الأعوام الماضية في الارتقاء بقطاع البنية التحتية خاصة بما يتعلق بمشاريع الطرق و ملف اعادة اعمار غزة ، مضيفاً أنه سيسعى الى مراكمة هذه الجهود و البناء عليها لمضاعفة رصيد الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين و النهوض بالعمل المؤسسي عبر مشاريع الأبنية العامة .