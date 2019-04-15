شؤون فلسطينية

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم محمد زيارة مهامه كوزير للأشغال العامة و الاسكان في الحكومة الفلسطينية ال 18 خلفاً للوزير د. مفيد الحساينة .

جاء ذلك خلال حفل التسليم الذي عُقد في مقر الوزارة برام الله ، حضره وكيل الوزارة و المديرين العامين و موظفي الوزارة .

وهنأ الحساينة، الوزير زيارة لتوليه منصب وزير الأشغال، متمنياً له التوفيق في تطوير قطاع البنية التحتية والارتقاء به لتقديم أفض الخدمات للمواطنين وتطوير المؤسسات الفلسطينية .

واستعرض الحساينة انجازات الوزارة خلال السنوات الماضية، في قطاع البنية التحتية و ملف اعادة اعمار غزة ،حيث تجاوزت نسبة الانجاز في اعادة اعمار المنازل المهدّمة  ما يقارب 95% ،متمنياً التوفيق و مزيداً من التقدم و النجاح للحكومة الجديدة برئاسة د. محمد شتية ، ومن خلفها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس .

من جهته شكر زيارة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية على الثقة التي منحوها اياه لتولي وزارة الأشغال.

ووجه شكره للحساينة على جهوده و انجازاته و مواصلة عمله رغم الظروف الصعبة سواء الداخلية أو الدولية و أيضاً معيقات الاحتلال، وغم ذلك كله أستطاع أن يحقق ووزارته نقلة نوعية في العمل و انجاز كماً هائلا من المشروعات، و التي شعر بها المواطن في كافة أرجاء الوطن .

وأشاد زيارة أيضاً بجهود الوزارة خلال الأعوام الماضية في الارتقاء بقطاع البنية  التحتية خاصة بما يتعلق بمشاريع الطرق و ملف اعادة اعمار غزة ، مضيفاً أنه سيسعى الى مراكمة هذه الجهود و البناء عليها لمضاعفة رصيد الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين و النهوض بالعمل المؤسسي عبر مشاريع الأبنية العامة .

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