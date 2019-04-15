بطلب من فلسطين: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل لبحث تطورات القضية

رام الله - دنيا الوطنيعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن عقد الاجتماع، جاء بطلب من دولة فلسطين.وكان رئيس الوزارء، د. محمد اشتية، قال في افتتاح جلسته الأولى لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين: إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد المقبل؛ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.كما سيبحث معهم موضوع شبكة الأمان المالية، التي تم إقرارها في القمم العربية السابقة، لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.