شؤون فلسطينية

بطلب من فلسطين: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل لبحث تطورات القضية

بطلب من فلسطين: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل لبحث تطورات القضية
جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن عقد الاجتماع، جاء بطلب من دولة فلسطين.

وكان رئيس الوزارء، د. محمد اشتية، قال في افتتاح جلسته الأولى لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين: إن الرئيس محمود عباس، سيلتقي وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد المقبل؛ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

كما سيبحث معهم موضوع شبكة الأمان المالية، التي تم إقرارها في القمم العربية السابقة، لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. 

أخبار ذات صلة

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

شاهد: قيادي بحماس يُرشح منويل مسلم لوزارة الشؤون الدينية بحكومة اشتية

شاهد: قيادي بحماس يُرشح منويل مسلم لوزارة الشؤون الدينية بحكومة اشتية

ادارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في &#34;عيادة الرملة&#34;

ادارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

أبشع مشاهد &#34;التنمر&#34; يتجسد في غزة.. شاهد ماذا حدث للطفل &#34;وديع&#34;؟

أبشع مشاهد "التنمر" يتجسد في غزة.. شاهد ماذا حدث للطفل "وديع"؟

سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

وزارة الخارجية: أقوال بومبيو استعمارية وعنصرية بامتياز

وزارة الخارجية: أقوال بومبيو استعمارية وعنصرية بامتياز

الخارجية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي لتوسيع مجزرة هدم المنازل في سلوان

الخارجية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي لتوسيع مجزرة هدم المنازل في سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

زيارة يتسلم مهامه وزيراً للأشغال العامة و الاسكان

ادارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في &#34;عيادة الرملة&#34;

ادارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

وزارة الخارجية: أقوال بومبيو استعمارية وعنصرية بامتياز

وزارة الخارجية: أقوال بومبيو استعمارية وعنصرية بامتياز

الخارجية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي لتوسيع مجزرة هدم المنازل في سلوان

الخارجية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي لتوسيع مجزرة هدم المنازل في سلوان

جامعة النجاح تُوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع صندوق ووقفية القدس

جامعة النجاح تُوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع صندوق ووقفية القدس

أبو هولي: حق العودة سيبقى الخيار الوحيد الذي يُجمع عليه الشعب الفلسطيني

أبو هولي: حق العودة سيبقى الخيار الوحيد الذي يُجمع عليه الشعب الفلسطيني

منوعات

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: &#34;أحلام فرع لبنان&#34;

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالتها الجديدة.. والجهور: "أحلام فرع لبنان"

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

تسريب صورة لـ&#34;منة شلبي&#34; صدمت جمهورها

تسريب صورة لـ"منة شلبي" صدمت جمهورها

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

أنغام عن مُنتقدي زواجها: &#34;اللي يزعل يتفلق&#34;.. هل قصدت أصالة؟

أنغام عن مُنتقدي زواجها: "اللي يزعل يتفلق".. هل قصدت أصالة؟

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

عربي

صحيفة إسرائيلية: رفات &#34;كوهين&#34; في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

(الأورومتوسطي) يدعو لإعادة المختطفين في اليمن

(الأورومتوسطي) يدعو لإعادة المختطفين في اليمن