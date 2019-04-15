سلطة النقد تعقد دورة تدريبية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

رام الله - دنيا الوطنافتتح نائب محافظ سلطة النقد، رياض أبو شحادة، دورة تدريبية لموظفي سلطة النقد، حول "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"، والتي عقدت في رام الله، ويقدمها فريق تدريب مختص من شركة (KPMG) الدولية.وأكد د. أبو شحادة، أن تنظيم هذا التدريب، يأتي كجزء من استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية لبناء وتطوير كفاءات الموظفين بشكل مستمر في مجال معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية، ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.وأوضح د. أبو شحادة، أن سلطة النقد، قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع المعيار خلال السنوات التي تلت إصداره، واتخذت العديد من الإجراءات من بينها التواصل والتنسيق بالخصوص مع المصارف والمدققين الخارجيين، وتوجيه المصارف العاملة في فلسطين، نحو إجراء ما يلزم من تعديلات على سياساتها وأنظمتها وعملياتها لضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات المعيار.من جانبه، أشار حازم أبو غربية من شركة (KPMG) إلى أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي تعمل على صقل كفاءات موظفي دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد، وتطويرها، وإطلاعهم على آخر التطورات والتحديثات العالمية، فيما يتعلق بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.وتركز الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة يومين، على أحدث التعديلات التي تم إدخالها حديثا على المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، وعلى وجه الخصوص المعيار الدولي رقم 9 الذي حل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية.كما تتناول الدورة التدريبية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (15) بشأن الإيرادات من العقود مع العملاء، والمعيار الدولي رقم (16) بشأن عقود الإيجار، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة منها المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) حول السياسات المحاسبية، والمعيار المحاسبي رقم (12) حول ضريبة الدخل والتعديلات والتحديثات عليها، والمعيار الدولي رقم (10) حول القوائم المالية الموحدة، والمعيار الدولي رقم (3) حول اندماج الأعمال، وما طرأ عليه من تعديلات وإضافات جديدة.