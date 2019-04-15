هنادي براهمة تحصل على جائزة أفضل مدير موازنة عربي في الوطن العربي

رام الله - دنيا الوطنحصلت مدير دائرة الموازنة في وزارة التنمية الاجتماعية " هنادي خليل براهمه " على جائزة الشارقة في المالية العامة كأفضل مدير موازنة في الوطن العربي بدورتها الاولى، خلال حفل اقيم في امارة الشارقة بالرابع والعشرون من آذار المنصرم، بحضور ولي العهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وعدد من كبار المسؤولين في الامارات العربية، ونائب القنصل الفلسلطيني في دبي ومسؤولي وزارات المالية في الدول العربية المشاركة، بدعم من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي و بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية في جامعة الدول العربية،مدير دائرة الموازنة هنادي براهمة بدورها قالت" حصولي على هذه الجائزة يأتي بناء على التميز في ادارة الموازنة العامة وفق معايير الاداء المتميز في المالية العامة المعتمدة، لتساهم في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة وتوجهها التنموي الجديد."كماأوضحت براهمة أن التطور الحاصل على الاداء يأتي بناء على تبني الوزارة النهج النشاركي في اعداد موازنتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الشريكة كالقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفئات المستفيدة، واصدار موازنة المواطن وهي احدى معايير الشفافية الدولية للموازنة العامة، مما جعل الخدمات والبرامج المقدمة أكثر واقعية وتلبية للاحتياجات الفعلية للمستفيدين.حول هدف الجائزة استدركت براهمة قائلة "تسعى الجائزة تأصيل وإحداث نقلة نوعية في الأداء ونتائج الخدمات المالية العامة في الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية لتصل إلى مستوى عالمي رائد، من خلال تقديم نموذج إرشادي للتميز، ومجموعة مستمرة ومستدامة من مبادرات التحسين وفعاليات التطوير."ومن الجدير بالذكر ان جائزة الشارقة في المالية العامة تأسست بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في العام 2017 والتي ستشكل اداة لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز في كافة اوجه العمل المالي الحكومي، وتأتي هذه الجائزة ايمانا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، باهمية نشر افضل الممارسات والتطبيثقات في ادارة المال العام لتحقيق تنمية مستدامة والاستغلال الامثل للموارد المالية الحكومية ، و تعتبر اول جائزة على مستوى الوطن العربي التي تعنى بنشر أفضل الممارسات في ادارة المال العام ، وتشجيع الباحثين في الوطن العربي على البحث والتطوير بغرض الوصول الى تطبيق افضل الممارسات المالية.