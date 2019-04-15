شؤون فلسطينية

الخارجية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي لتوسيع مجزرة هدم المنازل في سلوان

الخارجية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي لتوسيع مجزرة هدم المنازل في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما تُسمى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، بعد أن ردت الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل، التي يقطنها مئات المواطنين.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، في الوقت الذي تصادق فيه المحكمة على هدم منازل الفلسطينيين، طالبت بلدية الاحتلال استثناء البؤر الاستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنون المتواجدة في نفس المنطقة والتابعة لجمعية (العاد) الاستيطانية من عملية الهدم.

وأضافت، أنه في اعقاب ذلك أقدمت بلدية الاحتلال على تسريع عمليات الهدم لـ 22 منزلاً من أصل 88 صدر بحقها قرارات هدم بحجة توسيع الحديقة التوراتية "الملك داوود".

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تعد ترجمة للقانون الخاص بـ"الحدائق الوطنية"، الذي تم تمريره في الكنيست، ويسمح لجمعية "العاد" بالتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الاقصى المبارك ويحرم الفلسطينيين من أي توسع عمراني في تلك المنطقة.

واعتبرت أن الاعتراف الأمريكي المشؤوم بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها وفر الغطاء لمزيد من تعميق عمليات تهويد القدس ومحيط المسجد الاقصى المبارك، وولد الشعور لدى المسؤولين الاسرائيليين بالحصانة لانتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وشجعهم على التمادي في السيطرة بالقوة على الارض الفلسطينية بالقدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة تهويدها بالكامل وأسرلة الحياة فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي.

كما تطالب مجلس الأمن الدولي، بحماية ما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين المحتلة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقدس بصفتها جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وكذلك القرار 2334.

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