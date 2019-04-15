شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تُوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع صندوق ووقفية القدس

جامعة النجاح تُوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع صندوق ووقفية القدس
رام الله - دنيا الوطن
وقع الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال جامعة النجاح، ورئيس مجلس صندوق ووقفية القدس، رجل الأعمال السيد منيب المصري، اتفاقية تعاون وشراكة فيما بينهما، تمثلت في توفير منح دراسية لطلبة القدس المحتاجين.

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر جامعة النجاح، بحضور السيد طاهر الديسي، المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس، والسيد احمد النوباني، المدير المالي لصندوق ووقفية القدس، وأ. رشيد الكخن، المدير المالي للجامعة، ود. محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكادمية، وأ.هديل، حدادة القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالجامعة.

وبحسب الاتفاقية، ستعمل الجامعة والصندوق على الإعداد لتوفر منح دراسية لعدد من طلبة القدس المحتاجين، وفقاً لبعض الشروط التي سيتم طرحها وقت إعلان الجامعة عن توافر المنح للتقدم لها.

وأكد المصري على ضرورة هذة المشاريع التي تمكن الطلبة من الاستثمار في العلمية التعلمية بشكل مناسب، نظراً لأوضاعهم المادية، كما أشاد بأهمية زيادة التعاون مع الجامعة في مجال البحث العلمي ومشاريع البينة التحتية، للمساهمة في رقي الجامعة وتطويرها، وصولاً إلى درجة متقدمة في مجال التصنيف العالمي لها.

من جهتة، شكر النتشة الصندوق على مثل هذه المشاريع التي تكفل تعزيز التعاون المشرك فيما بينهما، بما يضمن دفع عجلة تتطور العملية التعلمية في فلسطين، واستمراريتها بالشكل الأمثل، تحت ظروف ملائمة، تمكن من تطوير الكفاءات المقدمة للمجتمع.

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