الزعنون: لم نُحدد موعداً لانعقاد المجلس المركزي المقبل





وأوضح الزعنون، لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم، بأن الخيارات جاءت لإعطاء الحكومة الجديدة فرصة مباشرة أعمالها، ومتابعة البعض للعديد من الملفات السياسية، مؤكداً أنه سيبحث موعد انعقاد هذه الدورة، والتي ستكون ليومين مع الرئيس محمود عباس، خلال الأيام المقبلة؛ للإعلان عن الموعد الرسمي لها.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، أنه لم يحدد بعد، موعد عقد دورة المجلس المركزي، وذلك لوجود خيارين: إما الأول من أيار/ مايو المقبل، أو بعد شهر رمضان المبارك.