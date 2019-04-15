صيدم: التصريحات المنسوبة لي حول الحكومة الفلسطينية الجديدة مُفبركة

خاص دنيا الوطن

نفى وزير التربية والتعليم السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، تصريحات منسوبة له حول الحكومة الفلسطينية الجديدة.





وقال صيدم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن التصريحات التي نُسبت لي، حول حكومة الدكتور محمد اشتية، مُفبركة وغير صحيحة، مشدداً على أنه لم يُصدر أي تصريح بهذا الشأن.





وأضاف صيدم: "لم يصدر على لساني أي تصريح صحفي يخص الحكومة الجديدة، سوى أمنياتي لها ولرئيسها وللأصدقاء الوزراء مروان عورتاني، ومحمود أبو مويس، وبقية الوزراء، بالتوفيق والسداد، وسنكون دائماً الداعم والسند لهم وللجميع".

