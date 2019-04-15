شؤون فلسطينية

شعث يترأس جلسة عن عمال فلسطين بمؤتمر العمل العربي في القاهرة

شعث يترأس جلسة عن عمال فلسطين بمؤتمر العمل العربي في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والدولية، نبيل شعث: إنه سيتحدث ممثلاً عن الرئيس محمود عباس في الجلسة الخاصة، المقرر عقدها مساء اليوم الاثنين، لإطلاع المشاركين في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة في دورته الـ 46، الذي تتواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي، ويستمر حتى 21 الجاري، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى أهمية تقديم الدعم العربي لفئة العمال في فلسطين، وحماية حقوقهم.

وأضاف شعث، أن الجلسة ستتطرق إلى سرقة الاحتلال الإسرائيلي، لحقوق العمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما تقوم به  من سرقة الأراضي، وإضاعة فرص العمل، واغتصاب الحق الفلسطيني، ومخالفة كافة الشرائع الدولية.

يُذكر، أن المؤتمر، الذي جاء برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى ممثلي أطراف الإنتاج والاتحادات النوعية والمهنية العربية من جميع الدول العربية، بعنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، قد قرر اليوم خلال جلسته العامة الأولى اليوم، تجديد الثقة في تعيين فايز المطيري، مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية لولاية ثانية تبدأ من 2019، وحتى 2023، وذلك استكمالًا لجهوده في تعزيز ملفات العمل.

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