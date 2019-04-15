شاهد: الحكومة الفلسطينية الـ 18 تعقد أول اجتماع لها

خاص دنيا الوطن

عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أول اجتماع لها في مدينة رام الله.







وجاء الاجتماع، بحضور كافة الوزراء الجدد، حيث استهل اشتية الجلسة، بكلمة استعرض فيها مهام الحكومة والإجراءات المقبلة، إلى جانب الاجتماعات، التي ستُجري مع الدول المانحة.









يذكر، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة اشتية، أدت اليمين الدستورية السبت، أمام الرئيس محمود عباس، ثم أعادت القسم أمس الأحد، نظراً لوجود خطأ في اليمين.









وكانت مصادر في الحكومة الفلسطينية، قالت: إن الحكومة ستعقد اليوم اجتماعاً لها في مدينة رام الله، حيث إنه الاجتماع الأول لها منذ أدائها القسم الدستوري، أمام الرئيس عباس.وفي السياق، أكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الحكومة الثامنة عشرة، ستعقد اجتماعها الأول في مقر مجلس الوزراء برام الله.وأوضح ملحم، أن جلسة اليوم، هي للانتهاء من عملية الاستلام والتسليم بين الوزراء، وإعلان بدء عمل الحكومة رسمياً.