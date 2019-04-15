شؤون فلسطينية

عصام يوسف: قافلة جديدة لأميال من الابتسامات بغزة مطلع الشهر المقبل

عصام يوسف: قافلة جديدة لأميال من الابتسامات بغزة مطلع الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور عصام يوسف، رئيس قوافل أميال من الابتسامات: إن قافلة جديدة، ستصل قطاع غزة مطلع الشهر المقبل، قبيل شهر رمضان، عبر (معبر رفح البري)، بعد حصولهم على موافقة مصرية.

وشدد يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين 15- 4-2019 على أن قطاع غزة في ظل ما تعانيه من حصار إسرائيلي وعقوبات، فرضت عليها، تحتاج المزيد من الدعم والمساندة، وتقديم الرعاية لها في مختلف المجالات، وخاصة الصحية.

وأكد ضرورة تضافر الجهود الخيرية الإسلامية والعربية وأحرار العالم من أجل إعداد القوافل الإغاثية والتضامنية.

ودعا يوسف الجهود الخيرية كافة، وما ينضوي تحتها من أفراد ومؤسسات، للمساهمة الفاعلة بالتبرع من أجل توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل التحذيرات الرسمية من واقع صحي صعب في غزة.

وكانت القافلة، أطلقت دعوات للتبرع من أجل شراء العربات المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدة أبناء هذه الفئة من التنقل بسهولة ويسر، خاصة مع تزايد عددهم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأكدت ضرورة الوقوف إلى جانب مرضى غزة، وجرحاها، وذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائها، وإطلاق الحملات الإغاثية الإنسانية الهادفة لتوفير احتياجاتهم من الدواء واللوازم الطبية.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في غزة، يعيش حالة من التدهور السريع نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد، والذي يمنع وصول العديد من الحاجيات الأساسية للأهالي، إضافة لاستمرار منع السلطة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع منذ بداية
العام الجاري.

أخبار ذات صلة

صيدم: التصريحات المنسوبة لي حول الحكومة الفلسطينية الجديدة مُفبركة

صيدم: التصريحات المنسوبة لي حول الحكومة الفلسطينية الجديدة مُفبركة

شاهد: في أول اجتماع للحكومة الجديدة..اشتية: سنبحث مع الدول المانحة أزمتنا المالية

شاهد: في أول اجتماع للحكومة الجديدة..اشتية: سنبحث مع الدول المانحة أزمتنا المالية

شعث يترأس جلسة عن عمال فلسطين بمؤتمر العمل العربي في القاهرة

شعث يترأس جلسة عن عمال فلسطين بمؤتمر العمل العربي في القاهرة

الديمقراطية: الأسرى ماضون في إضرابهم حتى انتزاع حقوقهم

الديمقراطية: الأسرى ماضون في إضرابهم حتى انتزاع حقوقهم

ضبط آلاف من الصوص اللاحم مقيد قادم من إسرائيل في بيت لحم

ضبط آلاف من الصوص اللاحم مقيد قادم من إسرائيل في بيت لحم

صيدم يُسلّم وزارتي التربية والتعليم العالي لعورتاني وأبو مويس

صيدم يُسلّم وزارتي التربية والتعليم العالي لعورتاني وأبو مويس

منظمة إسرائيلية تكشف تفاصيل إعدام المستوطنين للشهيد محمد عبد الفتاح

منظمة إسرائيلية تكشف تفاصيل إعدام المستوطنين للشهيد محمد عبد الفتاح

قيادي بالمنظمة: محاولات لتمرير (صفقة القرن) عبر التهدئة وإدخال الأموال لغزة

قيادي بالمنظمة: محاولات لتمرير (صفقة القرن) عبر التهدئة وإدخال الأموال لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

شعث يترأس جلسة عن عمال فلسطين بمؤتمر العمل العربي في القاهرة

شعث يترأس جلسة عن عمال فلسطين بمؤتمر العمل العربي في القاهرة

الديمقراطية: الأسرى ماضون في إضرابهم حتى انتزاع حقوقهم

الديمقراطية: الأسرى ماضون في إضرابهم حتى انتزاع حقوقهم

ضبط آلاف من الصوص اللاحم مقيد قادم من إسرائيل في بيت لحم

ضبط آلاف من الصوص اللاحم مقيد قادم من إسرائيل في بيت لحم

صيدم يُسلّم وزارتي التربية والتعليم العالي لعورتاني وأبو مويس

صيدم يُسلّم وزارتي التربية والتعليم العالي لعورتاني وأبو مويس

مجدلاني: دعوة وزراء الخارجية الأوروبيين السابقين بداية لتصحيح المسار السياسي

مجدلاني: دعوة وزراء الخارجية الأوروبيين السابقين بداية لتصحيح المسار السياسي

شاهد: الحكومة الفلسطينية الـ 18 تعقد أول اجتماع لها

شاهد: الحكومة الفلسطينية الـ 18 تعقد أول اجتماع لها

عصام يوسف: قافلة جديدة لأميال من الابتسامات بغزة مطلع الشهر المقبل

عصام يوسف: قافلة جديدة لأميال من الابتسامات بغزة مطلع الشهر المقبل

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تطلع مفتي سوريا على أوضاع القدس

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تطلع مفتي سوريا على أوضاع القدس

منوعات

سرّ مؤثر خلف أغنية &#34;كيفك انت&#34; لفيروز

سرّ مؤثر خلف أغنية "كيفك انت" لفيروز

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

تسريب صورة لـ&#34;منة شلبي&#34; صدمت جمهورها

تسريب صورة لـ"منة شلبي" صدمت جمهورها

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

أنغام عن مُنتقدي زواجها: &#34;اللي يزعل يتفلق&#34;.. هل قصدت أصالة؟

أنغام عن مُنتقدي زواجها: "اللي يزعل يتفلق".. هل قصدت أصالة؟

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة

الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة

عربي

صحيفة إسرائيلية: رفات &#34;كوهين&#34; في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

(الأورومتوسطي) يدعو لإعادة المختطفين في اليمن

(الأورومتوسطي) يدعو لإعادة المختطفين في اليمن