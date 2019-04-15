عصام يوسف: قافلة جديدة لأميال من الابتسامات بغزة مطلع الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور عصام يوسف، رئيس قوافل أميال من الابتسامات: إن قافلة جديدة، ستصل قطاع غزة مطلع الشهر المقبل، قبيل شهر رمضان، عبر (معبر رفح البري)، بعد حصولهم على موافقة مصرية.وشدد يوسف في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الاثنين 15- 4-2019 على أن قطاع غزة في ظل ما تعانيه من حصار إسرائيلي وعقوبات، فرضت عليها، تحتاج المزيد من الدعم والمساندة، وتقديم الرعاية لها في مختلف المجالات، وخاصة الصحية.وأكد ضرورة تضافر الجهود الخيرية الإسلامية والعربية وأحرار العالم من أجل إعداد القوافل الإغاثية والتضامنية.ودعا يوسف الجهود الخيرية كافة، وما ينضوي تحتها من أفراد ومؤسسات، للمساهمة الفاعلة بالتبرع من أجل توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل التحذيرات الرسمية من واقع صحي صعب في غزة.وكانت القافلة، أطلقت دعوات للتبرع من أجل شراء العربات المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدة أبناء هذه الفئة من التنقل بسهولة ويسر، خاصة مع تزايد عددهم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.وأكدت ضرورة الوقوف إلى جانب مرضى غزة، وجرحاها، وذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائها، وإطلاق الحملات الإغاثية الإنسانية الهادفة لتوفير احتياجاتهم من الدواء واللوازم الطبية.وأشارت إلى أن القطاع الصحي في غزة، يعيش حالة من التدهور السريع نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد، والذي يمنع وصول العديد من الحاجيات الأساسية للأهالي، إضافة لاستمرار منع السلطة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع منذ بدايةالعام الجاري.