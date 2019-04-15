نادي الأسير: لا اتفاق بين الأسرى وإدارة المعتقلات وجلسة جديدة ستُعقد اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين: إنه لا اتفاق حتى اللحظة بين الأسرى وإدارة المعتقلات، وأنهم بصدد عقد جلسة جديدة اليوم في معتقل (ريمون) لاستكمال الحوار حول المطالب، لاسيما فيما يتعلق بتركيب هواتف عمومية، وبحث الشروط التي فرضتها الإدارة على استخدامه.ولفت نادي الأسير إلى أنه وبناء على نتائج الجلسة، سيُحدد الأسرى خطواتهم اللاحقة.