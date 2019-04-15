دولي

بعد كشف تصرفاته "المُقرفة".. صحيفة إسبانية تنشر فيديو لـ"أسانج"

بعد كشف تصرفاته "المُقرفة".. صحيفة إسبانية تنشر فيديو لـ"أسانج"
مشهد من الفيديو
نشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية مقطع فيديو يُظهر بعض الأساليب التي كان يلجأ إليها مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، حتى يسلي نفسه، طيلة أعوام، داخل سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية.

ويبدو أسانج، في مقطع فيديو، وهو يتزلج على لوح خشبي في مكان ضيق من السفارة، ولم يكن يرتدي سوى سروال وقميص قصيرين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن المكان الذي دأب أسانج على أن يلهو فيه، خلال وقت الفراغ الطويل، هو نفسه الذي يشهد استقبالات رسمية داخل المنشأة الديبلوماسية.

وكان أسانج قد لجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج، في 11 أبريل الجاري، في سفارة الإكوادور، وأخرجه عناصر الشرطة من مقر السفارة وتوجهوا به إلى عربة شرطة.

وكشف سفير الإكوادور في لندن، أن أسانج كان يتعمد إزعاج العاملين في السفارة بتصرفات مقرفة، دون أن يقدم أي اعتذار أو يحاول التصرف باحترام تجاههم.

وقال جيمي مارشن: "عندما أراد أسانج أن يكون بغيضا، كان يلطخ جدار المرحاض بالبراز، كما حشر لباسا داخليا متسخا خاصا به، داخل كرسي المرحاض".

ومن الأمور الأخرى التي اعتاد أسانج أن يفعلها، تجاهله مطالب العاملين في السفارة بإغلاق الفرن الكهربائي وعدم تركه يعمل، بالإضافة إلى ترك بقايا طعامه في المطبخ، وعدم تنظيف الصحون التي أكل عليها، بحسب مارشن.

كما لم يكترث أسانج بطبيعة المكان الذي يقيم به، كونه مكان عمل، وكان يتزلج على لوح خشبي في الممرات ويلعب كرة القدم، ويستمع إلى الموسيقى بصوت مرتفع.

أما قطة أسانج، التي طردها العاملون في السفارة، فقال مارشن إنه لم يقم بالتنظيف خلفها، كما أنها شكلت مصدر تهديد، بسبب مخاوف من أن يكون قد وضع جهاز تنصت في طوقها للتجسس على العاملين في السفارة.

 


أخبار ذات صلة

الرئاسة الأمريكية تُشكك بذكاء أعضاء الكونجرس

الرئاسة الأمريكية تُشكك بذكاء أعضاء الكونجرس

هل تضم أفيغدور ليبرمان.. ما هي خيارات نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

هل تضم أفيغدور ليبرمان.. ما هي خيارات نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

الرئيس الإسرائيلي يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الإسرائيلي يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

قمة مرتقبة بين الزعيمين الكوري الشمالي والروسي

قمة مرتقبة بين الزعيمين الكوري الشمالي والروسي

مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون لرفض (صفقة القرن) الأمريكية

مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون لرفض (صفقة القرن) الأمريكية

(واشنطن بوست) تكشف محاور &#34;صفقة القرن&#34;

(واشنطن بوست) تكشف محاور "صفقة القرن"

ظريف: الولايات المتحدة تُنفق أموال الشعب الأمريكي في حماقاتها

ظريف: الولايات المتحدة تُنفق أموال الشعب الأمريكي في حماقاتها

شاهد: &#34;أكبر طائرة في العالم&#34; تُحلق لأول مرة في سماء كاليفورنيا

شاهد: "أكبر طائرة في العالم" تُحلق لأول مرة في سماء كاليفورنيا

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تطلع مفتي سوريا على أوضاع القدس

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تطلع مفتي سوريا على أوضاع القدس

نادي الأسير: لا اتفاق بين الأسرى وإدارة المعتقلات وجلسة جديدة ستُعقد اليوم

نادي الأسير: لا اتفاق بين الأسرى وإدارة المعتقلات وجلسة جديدة ستُعقد اليوم

وزيرة الصحة تلتقي القنصل الفرنسي العام ووفداً من الخارجية الفرنسية

وزيرة الصحة تلتقي القنصل الفرنسي العام ووفداً من الخارجية الفرنسية

حلس: حركة فتح تُبدع في الأزمات والضغوطات

حلس: حركة فتح تُبدع في الأزمات والضغوطات

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)

إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز بمحيط مدارس جنوب الخليل

إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز بمحيط مدارس جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تَشُن حملة اعتقالات واسعة بمناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تَشُن حملة اعتقالات واسعة بمناطق في الضفة الغربية

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

منوعات

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

زوج سميحة أيوب ينشر وثيقة الزواج العرفي التي جمعتهما 18 عاماً

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته الكبرى وجمالها يخطف الأنظار

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

منى عبدالغني تنشر أول صورة لابنها الشاب.. شاهد وسامته

تسريب صورة لـ&#34;منة شلبي&#34; صدمت جمهورها

تسريب صورة لـ"منة شلبي" صدمت جمهورها

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

ميغان ماركل تختار طريقة للولادة لم تسبقها إليها أي من نساء العائلة الملكية

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

شاهد: نادية لطفي في أول ظهور بعد شائعة وفاتها

أنغام عن مُنتقدي زواجها: &#34;اللي يزعل يتفلق&#34;.. هل قصدت أصالة؟

أنغام عن مُنتقدي زواجها: "اللي يزعل يتفلق".. هل قصدت أصالة؟

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة

الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة

طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

عربي

صحيفة إسرائيلية: رفات &#34;كوهين&#34; في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

استبعاد حزب البشير من تشكيل الحكومة السودانية

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

(الأورومتوسطي) يدعو لإعادة المختطفين في اليمن

(الأورومتوسطي) يدعو لإعادة المختطفين في اليمن