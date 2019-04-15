دولي

الرئاسة الأمريكية تُشكك بذكاء أعضاء الكونجرس

الرئاسة الأمريكية تُشكك بذكاء أعضاء الكونجرس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، إنها تعتقد أن أعضاء الكونغرس الأمريكي، "ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية" لمراجعة الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

وجاء تصريح ساندرز، خلال إطلالتها ضمن برنامج (Fox News Sunday) على قناة (فوكس نيوز)، قائلةً: "هذا الطريق خطير جداً، ولا أعتقد أن أعضاء الكونغرس، خاصة تلك المجموعة من النساء والرجال بينهم (ديمقراطيون)، أذكياء بما فيه الكفاية للنظر في آلاف الصفحات التي سيقدمها الرئيس ترامب كإقراراته الضريبية".

وأضافت: "أعتقد أن معظمهم لا يدفعون ضرائبهم، وأنا بالتأكيد لا أثق بأن يكونوا قادرين على مراجعة عقود النجاح التي حققها الرئيس وتحديد أي شيء"، واصفةً مطالبة الديمقراطيين في الكونغرس ترامب بالإسراع في تقديم إقراراته بـ "المثيرة للاشمئزاز".

ويأتي تصريح ساندرز تعليقاً على رسالة وجهها رئيس لجنة السبل والوسائل، ريتشارد نيل، إلى مصلحة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية) يوم السبت، وطالبها بتقديم إقرارات ترامب الشخصية، وإقرارات مشاريعه للسنوات الست الأخيرة بحلول الـ 23 نيسان/ أبريل، وذلك بعد أيام على انقضاء مهلة سابقة دون تقديمها.

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