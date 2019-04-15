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صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية: رفات "كوهين" في طريقها من دمشق إلى تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (جيروزاليم بوست)، أن الوفد الروسي الذي زار سوريا، مؤخرًا، غادر وهو يحمل تابوتاً يضم رفات الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق سنة 1965.

وقالت (سكاي نيوز): إنه لم تنف أي مؤسسة في إسرائيل، بشكل رسمي، ما ورد بشأن نقل رفات الجاسوس، وقال مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، يارون أفراهام، إن النشر بشأن القضية لم يعد ممنوعاً في الوقت الحالي.

وكان جهاز الموساد الإسرائيلي، قال الخميس: إنه تمكن  في وقت سابق من استعادة ساعة جاسوس إسرائيلي أعدم في سوريا عام 1965.

وكان الجاسوس كوهين، حوكم، وأعدم شنقاً بتهمة التجسس في سوريا، بعد أن نجح في اختراق أعلى مستويات الحكومة السورية، ولم تستجب سوريا، لطلبات إسرائيلية على مر السنين بإعادة رفات كوهين لأسباب إنسانية.

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