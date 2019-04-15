شؤون فلسطينية

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)

عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)
أهالي أسرى متوجهون لزيارة أبنائهم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد من أهالي أسرى غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (رامون)، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت: إن 17 من أهالي أسرى غزة، بينهم أربعة أطفال توجهوا لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

يشار إلى أن مئات الأسرى في سجون الاحتلال، يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، للضغط على مصلحة السجون من أجل تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إزالة أجهزة التشويش في السجون.

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