عدد من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)





وقالت: إن 17 من أهالي أسرى غزة، بينهم أربعة أطفال توجهوا لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون)، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.





يشار إلى أن مئات الأسرى في سجون الاحتلال، يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، للضغط على مصلحة السجون من أجل تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إزالة أجهزة التشويش في السجون.

رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (رامون)، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.