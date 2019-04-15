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السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا

السيسي يُعيّن نائبًا له قريبًا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
وافقت اللجنتان التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، على مادة دستورية، تسمح لرئيس الجمهورية، بتعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، ويقبل استقالاتهم.

ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد صوّت 45 نائبًا بالموافقة، فيما رفض المقترح أربعة نواب، وتنص المادة 160 الفقرة أولى من الدستور، على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله".

ووافق النواب على فقرة أخرى من الدستور، والتي حددت أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يترشح لهذا المنصب".

بدوره، أكد رئيس المجلس علي عبد العال، على أن "مجلس النواب لا يجوز أن يكون له دور في ذلك، وأن الرئيس هو وحده من يُعين نائبًا له أو يقيله، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس".

وطالب عدد من أعضاء المجلس، بضرورة ألا يكون نائب الرئيس ذا صلة قرابة من الرئيس لحد الدرجة الرابعة".

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