قوات الاحتلال الإسرائيلي تَشُن حملة اعتقالات واسعة بمناطق في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة قلقيلية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين شادي بسام أبو شارب (30 عاماً)، وطاهر نوفل (20 عاماً)، بعد مداهمة منزلي ذويهما.