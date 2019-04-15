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موقع أمريكي: العاهل الأردني مُتشائم وغير راضٍ عن (صفقة القرن)

موقع أمريكي: العاهل الأردني مُتشائم وغير راضٍ عن (صفقة القرن)
الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (أكسيوس) الأمريكي، إن العاهل الأردني عبد الله الثاني، غير راضٍ عن مستوى التشاور الأميركي معه بشأن خطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وأوضح الموقع، أن العاهل الأردني متشائم بشأن احتمالات الخطة، مشيراً إلى أن الملك الأردني، أبلغ وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خلال لقاء جمعهما الشهر الماضي، أن الخطة لم تُعرض عليه، خاصةً الجزء الأشد خطورة وهو الجانب السياسي منها، والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأردن.

وحسب الموقع، فقد قال مصدر شارك في اللقاء، إن العاهل عبد الله الثاني، بدا وكأنه ينتقد الخطة ويرفض الجهود المبذولة، وأنه أعطى انطباعًا أنها صفقة اقتصادية أكثر منها خطة سلام.

وأضاف الموقع: "قال مصدر أردني إن الملك عبدالله لم ير الخطة، ولا يمكنه التعليق عليها، ويعتقد أن أي خطة اقتصادية بدون خطة سياسية لن تكون كافية".

ورد مسؤول أمريكي في البيت الأبيض بالقول: إن اللقاءات التي أجريت مع عدد من الزعماء العرب بينهم العاهل الأردني، كان هدفها تبادل الأفكار، والتماس أفكار أولئك الزعماء، مشيرًا إلى أن الخطة سياسية- اقتصادية.

وتقول مصادر أمريكية للموقع: إن الجانب السياسي من الخطة لم يطلع عليه سوى 5 أو 6 أشخاص في البيت الأبيض، مما يجعلها واحدة من أسرار قليلة تمكن البيت الأبيض من الاحتفاظ بها، مشيرةً إلى أنه من المرجح أن يتم عرض الجانب الاقتصادي من الصفقة أولًا للعلن، قبل الخوض في الجانب السياسي والكشف عنه.

وأشارت المصادر إلى أن الزعماء العرب، اشتكوا من عدم عرض الخطة السياسية عليهم، وقضية إقامة دولة فلسطينية من عدمها.

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