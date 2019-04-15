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لماذا ألغت إسرائيل مشاركتها في مؤتمر البحرين؟

لماذا ألغت إسرائيل مشاركتها في مؤتمر البحرين؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) أن إسرائيل ألغت مشاركة وفدها في مؤتمر أعمال في البحرين، لـ "أسباب أمنية"، وفقاً لما أعلنه المنظمون.

 وكان من المقرر، أن يحضر الوفد، الذي يتكون من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، مؤتمراً للشبكة العالمية لريادة الأعمال.

وقال جوناثان أورتمانيز، رئيس الشبكة: "أوضحنا للوفد الإسرائيلي أنه مرحب به، لكن أعضاءه قرروا هذا الصباح عدم الحضور بسبب المخاوف الأمنية، ورغبتهم في عدم إلحاق أضرار بـ 180 دولة أخرى مشاركة.

ووفقًا لوكالة (رويترز)، يأتي الإلغاء بعد أن عارض العديد من النواب المحليين الزيارة، واستعدوا للتظاهر ضدها في الأيام الأخيرة في العاصمة المنامة.

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