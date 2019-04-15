هيئة الأسرى: اختراق في المفاوضات بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه رغم حدوث اختراق متعلق بموافقة السياسيين الإسرائيلية على شروط الأسرى المتعلقة بإزالة أجهزة التشويش في السجون، إلا أننا لا يمكن أن نتحدث عن التوصل إلى اتفاق.





ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، في محاولة من الأسرى للضغط على مصلحة السجون من أجل تحقيق مطالبهم التي على رأسها إزالة الأجهزة الإلكترونية الموجودة في السجون.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمجررين، حسن عبد ربه: إن المعلومات من داخل السجون، تشير إلى حدوث اختراق في المفاوضات بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون، فيما يتعلق بالإضراب الذي تنفذه الحركة منذ ثمانية أيام.